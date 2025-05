RECONHECIDA MUNDIALMENTE

Saiba qual é a bandeira internacional que chega a Salvador para assumir o antigo Hotel Othon

Rede já administra mais de 180 hotéis e 28 mil quartos em todo o Brasil

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de maio de 2025 às 12:49

Antigo Hotel Othon dará lugar a primeira unidade de bandeira hoteleira internacional em Salvador Crédito: Divulgação

A cidade de Salvador receberá, até o final de 2028, seu primeiro hotel com a bandeira internacional Radisson, uma das mais reconhecidas no setor hoteleiro global. O empreendimento será fruto de uma parceria entre a incorporadora Moura Dubeux e a Atlantica Hospitality International, rede que administra mais de 180 hotéis e 28 mil quartos em todo o Brasil. >

O novo hotel funcionará no complexo Infinity Salvador, marcado pelo retrofit do antigo e tradicional Hotel Othon, localizado em uma das áreas mais nobres da orla soteropolitana. O projeto, assinado pelo arquiteto Sidney Quintela, prevê a manutenção da fachada original do prédio, valorizando o estilo arquitetônico já existente.>

O empreendimento terá perfil multiuso. Além da operação hoteleira, contará com unidades residenciais com serviços, salas comerciais, lojas e um restaurante com vista para o mar. A estrutura hoteleira será dividida entre 150 quartos tradicionais, operados sob a bandeira Radisson, e 100 unidades no formato Radisson Serviced Apartments, voltadas a quem busca residências com serviços de alto padrão.>

“A introdução da marca Radisson em Salvador é uma conquista que endossa nossa confiança no potencial de crescimento da cidade, além de estreitar ainda mais nossos laços com a Moura Dubeux”, afirmou Ricardo Bluvol, vice-presidente de Desenvolvimento e Relação com Investidores da Atlantica Hospitality International. “Este empreendimento reflete nossa estratégia de expansão e inovação no setor hoteleiro”.>

Segundo a Moura Dubeux, os proprietários das unidades no Infinity Salvador poderão optar entre as modalidades hoteleira e residencial, de acordo com seus interesses. A escolha da bandeira Radisson contou com assessoria da consultoria especializada BHC – Bonadona Hotel Consulting, liderada pelos especialistas Roland de Bonadona e Fernanda Athia.>