Saiba quando abre a segunda unidade do Mamma Jamma em Salvador

A pizzaria Mamma Jamma que tem a frente o Grupo Noz - se prepara para abrir sua segunda unidade em Salvador, no Shopping da Bahia. A inauguração, antes prevista para o final de maio, agora acontecerá na primeira quinzena de outubro, segundo apuração exclusiva do Alô Alô Bahia.



Localizada no terceiro piso do shopping, essa será a 15ª casa da marca, com 517m², 170 lugares e um investimento de R$ 4,5 milhões. “A receptividade em Salvador foi impressionante e nos permitiu perceber uma demanda reprimida em outras áreas da cidade", explica Marcello Poltronieri, sócio fundador da Mamma Jamma, em entrevista ao Alô Alô Bahia. Inaugurada há 13 anos no Rio de Janeiro, a pizzaria chegou ao Nordeste em 2018, quando aportou no Shopping Barra, na capital baiana.