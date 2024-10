EMBRAER-121 XINGU

Saiba tudo sobre a aeronave que caiu e matou cinco pessoas

A aeronave que caiu em São Paulo, na tarde da última quarta-feira (23), e ocasionou a morte de todas as cinco pessoas a bordo era regular e estava autorizada a voar durante o mau tempo. Tratava-se de um avião do modelo Embraer-121 Xingu, fabricado em 1982 pela Embraer. Ele foi adquirido pela empresa baiana Abaeté Aviação em 2006 e, desde então, era utilizado para fazer o serviço de táxi aéreo.

O avião, de matrícula PT-MBU, caiu na Estrada da Fazenda Capela (Caetê), em meio a um temporal, em uma área de difícil acesso, localizada na região rural da cidade de Paraibuna, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Com capacidade para até oito pessoas, o veículo aéreo saiu com três passageiros, o piloto e o copiloto de Florianópolis (SC) rumo a Belo Horizonte (MG), onde iriam parar para abastecer. O destino final da viagem era Salvador.