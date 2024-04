CHUVA

Salvador é a 3ª cidade em que mais choveu no Brasil nas últimas 24h

Inmet emitiu aviso de acumulado de chuva para parte da Bahia

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 08:18

Chuvas em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Salvador foi a terceira cidade brasileira com maior volume de chuvas nas últimas 24h. A capital baiana registrou na segunda-feira (22) 64.8mm de chuva e só ficou atrás de Pacajá (85.4mm) e Altamira (78.2mm), ambas no Pará. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O ranking de acumulados repete Salvador, que aparece em terceiro lugar, com destaque para um pico de precipitação em Ondina, e depois, em geral, no quarto - com 63mm. O avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico e um sistema de baixa pressão vão favorecer, em todas as áreas de Salvador, chuvas até o fim de abril.

Nenhuma outra cidade baiana aparece entre as 10 onde mais choveu no país, mesmo assim, o Inmet emitiu um aviso de acumulado de chuvas para algumas zonas do estado. São elas: Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano e Sul Baiano. Alguns dos municípios atingidos são Amargosa, Alagoinhas, Itaberaba e Porto Seguro.