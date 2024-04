FRENTE FRIA

Chuvas em Salvador devem persistir até o final de abril

As seguintes localidades tiveram os maiores acumulados de chuva neste fim de semana: Praia do Flamengo – Parque das Dunas, com registros de 52,2 mm; San Martin com 41,0 mm; Capelinha – Vila Picasso com 40,6 mm; Uruguai 39,6 mm; São Gonçalo 38,8 mm; Bom Juá 38,2 mm; e Cabula – 19BC 38,0 mm.