Salvador é capital com maior perda de população do país e cai em ranking

Salvador perdeu o posto de terceira maior cidade do país, segundo dados do Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira (28), pelo IBGE. A capital tinha, em 31 de julho de 2022, 2.418.005 habitantes.



Com uma redução de 9,6% na sua população frente a 2010, o que representou menos 257.651 moradores em 12 anos, a capital baiana passou a ser o 5o município mais populoso do Brasil.



No Censo 2010, Salvador havia sido o 3º município mais populoso do país, mas, ao longo da década seguinte, perdeu posições para Brasília/DF (2.817.068 habitantes em 2022) e Fortaleza/CE (2.428.678).