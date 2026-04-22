PREVISÃO DE TEMPORAL

Salvador entra em nível de atenção por conta das fortes chuvas, alerta Defesa Civil

Confira os bairros onde mais choveu na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:04

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador saiu da fase de Observação e entrou no estágio de Atenção por conta da persistência das chuvas que atingem a cidade. O alerta foi emitido na tarde desta quarta-feira (22) pela Defesa Civil (Codesal). A mudança de nível ocorreu por conta do acumulado de mais de 80 mm de chuva registrado nas últimas 72 horas e previsão de continuidade de chuvas fortes nos próximos dias.

A Codesal também enviou alertas via SMS à população, informando a alteração do nível e reforçando a necessidade de atenção redobrada, sobretudo nas áreas de risco. A mudança de nível segue os critérios estabelecidos no protocolo do Plano Preventivo da Defesa Civil de Salvador (PPDC), que considera tanto o volume de chuva acumulado quanto a previsão para os próximos dias.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

Nas últimas 72 horas, os maiores acumulados de chuvas em Salvador foram registrados na região de Monte Serrat, com 119,7 mm, seguido da Liberdade (Vila Sabiá), com 116,2 mm, e do Rio Vermelho, com 105,6 mm. Também tiveram índices expressivos Marechal Rondon (105 mm), Calçada (103,8 mm), Barris (103,4 mm), Barra - Vila Naval (97,4 mm), Caixa D’Água (96,8 mm), Pirajá (96,8 mm) e Ondina (96,8 mm).

A Defesa Civil de Salvador reforça que funciona como serviço essencial e mantém plantão ininterrupto 24 horas. Em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199.

Previsão

A previsão do tempo divulgada pela Codesal indica continuidade do céu nublado a parcialmente nublado com chuvas em Salvador até a próxima sexta-feira (24). A probabilidade de precipitação chega a 90% entre quarta (22) e quinta-feira (23), caindo para 80% na sexta.