Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador entra em nível de atenção por conta das fortes chuvas, alerta Defesa Civil

Confira os bairros onde mais choveu na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:04

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador saiu da fase de Observação e entrou no estágio de Atenção por conta da persistência das chuvas que atingem a cidade. O alerta foi emitido na tarde desta quarta-feira (22) pela Defesa Civil (Codesal). A mudança de nível ocorreu por conta do acumulado de mais de 80 mm de chuva registrado nas últimas 72 horas e previsão de continuidade de chuvas fortes nos próximos dias.

A Codesal também enviou alertas via SMS à população, informando a alteração do nível e reforçando a necessidade de atenção redobrada, sobretudo nas áreas de risco. A mudança de nível segue os critérios estabelecidos no protocolo do Plano Preventivo da Defesa Civil de Salvador (PPDC), que considera tanto o volume de chuva acumulado quanto a previsão para os próximos dias.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Nas últimas 72 horas, os maiores acumulados de chuvas em Salvador foram registrados na região de Monte Serrat, com 119,7 mm, seguido da Liberdade (Vila Sabiá), com 116,2 mm, e do Rio Vermelho, com 105,6 mm. Também tiveram índices expressivos Marechal Rondon (105 mm), Calçada (103,8 mm), Barris (103,4 mm), Barra - Vila Naval (97,4 mm), Caixa D’Água (96,8 mm), Pirajá (96,8 mm) e Ondina (96,8 mm).

A Defesa Civil de Salvador reforça que funciona como serviço essencial e mantém plantão ininterrupto 24 horas. Em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199.

Leia mais

Imagem - Inema emite alerta de chuvas fortes e rajadas de vento para o litoral baiano

Inema emite alerta de chuvas fortes e rajadas de vento para o litoral baiano

Imagem - Semana será de chuva frequente em Salvador; confira a previsão até domingo (26)

Semana será de chuva frequente em Salvador; confira a previsão até domingo (26)

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais de 100 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais de 100 cidades baianas; veja lista

Previsão

A previsão do tempo divulgada pela Codesal indica continuidade do céu nublado a parcialmente nublado com chuvas em Salvador até a próxima sexta-feira (24). A probabilidade de precipitação chega a 90% entre quarta (22) e quinta-feira (23), caindo para 80% na sexta.

Os ventos devem variar entre 24 km/h e 27 km/h, com intensidade moderada, enquanto o índice de radiação UV permanece muito alto (8 a 10). As temperaturas previstas ficam entre 21°C e 29°C ao longo do período.

Mais recentes

Imagem - Alerta de chuvas é prorrogado até sábado (25) e áreas sob risco são ampliadas na Bahia

Alerta de chuvas é prorrogado até sábado (25) e áreas sob risco são ampliadas na Bahia
Imagem - Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos

Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos
Imagem - Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas

Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas