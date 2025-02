INFLAÇÃO NA MESA

Salvador foi a capital com maior aumento da cesta básica em janeiro; veja quem são os vilões

Tomate (50,47%), café em pó (15,05%) e banana (5,31%) foram os produtos que sofreram maiores percentuais de reajuste entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025

A cada ida ao mercado, a sensação é a mesma: está tudo caro. Mesmo repetindo a lista de compras do mês anterior, a conta ficou mais cara. Sim, os produtos da cesta básica estão mais caro e, em Salvador, os reajustes foram ainda maiores. De acordo com a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Salvador foi a capital que registrou o volume mais alto de reajuste nos preços dos produtos da cesta básica, que acumulou uma alta de 6,22% em janeiro em relação a dezembro de 2024. Em seguida aparece Belém (4,80%) e Fortaleza (3,96%). Na contramão da alta de preços, Porto Alegre registrou uma redução de -1,67%, Vitória (-1,62%), Campo Grande (-0,79%) e Florianópolis (-0,09%). >

Apesar de Salvador figurar como campeã no percentual de reajuste, a cidade não possui a cesta básica mais cara, sequer figura entre as três capitais onde os valores são os mais altos. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 851,82), seguida por Florianópolis (R$ 808,75), Rio de Janeiro (R$ 802,88) e Porto Alegre (R$ 770,63). Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 571,43), Recife (R$ 598,72) e João Pessoa (R$ 618,64).>