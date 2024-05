Salvador ganha monumentos históricos revitalizados; confira

Cada parte da cidade ajuda a contar um pouco da sua história. Com isso em mente, a prefeitura de Salvador revitalizou uma série de monumentos históricos, que foram entregues em uma cerimônia na manhã desta quarta-feira (29), na Barra. Entre as peças estão os bustos dos heróis da Conjuração Baiana, na Praça Piedade, e o Marco de Fundação da cidade, no Porto da Barra.