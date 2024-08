TRANSPORTE

Salvador ganha novas linhas de ônibus no horário de pico; confira lista

Entre os locais com maior demanda estão as regiões das avenidas Afrânio Peixoto (Suburbana) e Luís Viana Filho (Paralela)

Da Redação

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 14:58

Ônibus em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) divulgou uma lista com as novas linhas de ônibus que atendem o serviço de transporte coletivo de Salvador nos principais corredores da cidade, durante o horário de pico (confira abaixo).

A origem das novas linhas se deu após técnicos da área de planejamento realizarem pesquisas de campo para identificar as necessidades dos usuários do sistema e as principais formas de deslocamento nos picos da manhã e da noite. Ao invés dos coletivos iniciarem os trajetos nos terminais de origem, eles passam a fazer o trajeto a partir de pontos específicos após o início dos itinerários originais. Com isso, é possível fazer o embarque nos ônibus com maior facilidade.

Os veículos são utilizados para atender os passageiros a partir daquele trecho específico onde o coletivo circula. "Os ônibus passam a ter maior capacidade de atendimento. Eles iniciam o trajeto nesses pontos para realizar o embarque dos passageiros. Isso faz com que as pessoas cheguem nos seus destinos com maior rapidez e eficiência", afirmou o titular da Semob, Fabrizzio Muller.

Entre os locais com maior demanda estão as regiões das avenidas Afrânio Peixoto (Suburbana) e Luís Viana Filho (Paralela), e as linhas reforçam os atendimentos para bairros do entorno das vias. "Nosso objetivo é aperfeiçoar cada vez os atendimentos nessas localidades, trazendo mais agilidade no deslocamento dos usuários", concluiu Muller.

Novas linhas de ônibus em Salvador Crédito: Semob

Novas linhas de ônibus em Salvador Crédito: Semob

Novas linhas de ônibus em Salvador Crédito: Semob