PRF apreende mais de 50 kg de maconha em ônibus de turismo em Feira de Santana

Ação conjunta com cão farejador resultou na prisão de mulher

Publicado em 28 de julho de 2024 às 15:46

Droga apreendida Crédito: Divulgação/PRF

Na noite de sábado (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma abordagem a um ônibus de turismo que fazia a linha São Paulo (SP) x Garanhuns (PE), no km 429 da BR 116, em Feira de Santana. Durante a fiscalização, a equipe da PRF utilizou o cão farejador K9 Umbro, que sinalizou para a presença de drogas em duas malas no compartimento de bagagens do veículo.

As malas, uma azul e uma preta, foram abertas pelos policiais, que encontraram um total de 64 tabletes de substância análoga à maconha, embalados com fita adesiva amarela. A droga pesava aproximadamente 50,95 kg. Junto com os pacotes, foram encontrados tênis, roupas de criança e roupas de mulher, indicando uma possível tentativa de disfarçar a carga ilegal.

A equipe da PRF conseguiu identificar a proprietária da mala. Ao ser questionada, a mulher, visivelmente nervosa, negou a propriedade das bagagens. No entanto foi descoberto que a passageira havia embarcado com seu filho em Maceió (AL), e depois retornado ao ônibus com as malas suspeitas após uma parada em São Paulo.

Diante dos fatos, a passageira foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Feira de Santana para as providências cabíveis.

Durante todo o procedimento, a passageira foi acompanhada por uma policial feminina e recebeu assistência, incluindo água e acesso ao sanitário. O Conselho Tutelar de Feira de Santana foi acionado para acompanhar a situação do filho da mulher.