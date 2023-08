Salvador ganha novo voo para Uruguai e Chile pela 'low cost' SKY; veja valores

Dentro da estratégia de expansão na América Latina, a companhia aérea de baixo custo (low cost) SKY Airline irá anunciar novas rotas conectando o Brasil ao Uruguai, Chile e Peru, sendo Salvador um dos pontos de partida e chegada já no início do próximo verão.



A partir de 2 de janeiro de 2024, a capital baiana se tornará a quinta cidade do Brasil atendida pela companhia aérea, com um voo conectando a cidade a Santiago, no Chile, com escala em Montevidéu, no Uruguai. A frequência dos voos será de três vezes por semana e as passagens já estão à venda (veja mais abaixo).