Salvador inaugura equipamentos para acolher jovens em vulnerabilidade social

As unidades, que serão administradas pela Fundação Cidade Mãe (FCM), foram inauguradas com a presença do prefeito Bruno Reis

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 00:26

Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quarta-feira (3) mais dois equipamentos que vão acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na capital baiana: a Casa Lar e o Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) Recanto do Sol, localizados no Caminho Santa Rita, em Fazenda Grande IV. As unidades, que serão administradas pela Fundação Cidade Mãe (FCM), foram inauguradas com a presença do prefeito Bruno Reis e de outras autoridades do município.

O Recanto do Sol é o quarto CCS entregue pela gestão municipal desde 2021, ampliando a rede de proteção básica para nove unidades. Até o final deste ano, será inaugurado mais um espaço de acolhimento.

O CCS, que manteve o nome Recanto do Sol, como era batizada a escola municipal que funcionava no mesmo prédio, atenderá a toda a comunidade da Fazenda Grande IV. Neste espaço, serão promovidas diversas atividades no contraturno escolar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.