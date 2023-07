Salvador inicia campanha de vacinação antirrábica animal nesta segunda (31); veja horários

A campanha de vacinação antirrábica animal será iniciada nesta segunda-feira (31), em Salvador, com o tema "Proteja seu Amiguinho Com Uma Dose de Amor". O pontapé inicial da estratégia acontecerá às 8h, na praça Conjunto Senhor do Bonfim, em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, e contará com a presença da vice-prefeita e secretária Ana Paula Matos.



Realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a campanha contará com mais de 90 pontos de vacinação por toda a cidade e visa proteger cães e gatos contra a raiva. A meta é imunizar 249 mil animais, a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes.