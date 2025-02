NOVIDADE

Salvador já faz testes de entrega via drone e discute regulamentação

Entrega via drone já é realidade em Salvador e impulsiona regulamentação



Carol Neves

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 13:01

Drone Crédito: Dida Sampaio/Estadão

Salvador tem se destacado no cenário brasileiro por ser pioneira na regulamentação do uso comercial de drones. A capital baiana iniciou em abril de 2024 as discussões sobre a Política Municipal de Fomento ao Uso de Aeronaves Não Tripuladas, com uma minuta do documento que passou por consulta pública e recebeu 12 sugestões de alteração. Entregas de teste já estão acontecendo na capital baiana (veja mais abaixo). >

“Como é algo inovador, fizemos uma ampla discussão e depois o texto foi para a Procuradoria municipal. Agora, o próximo passo é submeter esse novo texto ao prefeito Bruno Reis. Depois, é baixar o decreto e trabalhar para poder implementar essa novidade em Salvador”, disse Samuel Pereira Araújo, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.>

A proposta, que visa criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de atividades comerciais com drones, foi elaborada com a colaboração de empresas, organizações civis e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). Ela busca garantir segurança jurídica, além de estabelecer diretrizes específicas, que serão sancionadas a nível municipal e estadual. Atualmente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) regula o uso do espaço aéreo.>

A regulamentação do uso comercial de drones já estava prevista no Plano Diretor de Salvador desde 2022. Há expectativas de que, nos próximos anos, novos investimentos em infraestrutura e pesquisa sobre drones sejam incorporados ao orçamento da cidade. >

Um dos pontos principais da minuta é a criação de um comitê para gerir, monitorar e centralizar as informações sobre o uso comercial do espaço aéreo local. A prefeitura também está desenvolvendo um centro de operações e busca parcerias público-privadas (PPPs) para fomentar a inovação e a pesquisa. Como parte do incentivo ao setor, a cidade pretende ampliar as isenções fiscais para o setor de tecnologia.>

Testes>

No mês passado, uma empresa de implantes dentários começou a realizar entregas utilizando drones na cidade. A operação teve início no Jardim dos Namorados e seguiu até a Bahia Marina, no Comércio, onde um motoboy fez a entrega na Clínica da Graça. Com isso, o tempo de entrega foi reduzido de 1h30 para apenas 30 minutos. >

escolha de Salvador para esse projeto piloto foi influenciada pela sua geografia e pelas políticas de incentivo da cidade, além das regras da Anac que proíbem drones de sobrevoar áreas densamente povoadas. Assim, a operação foi realizada sobre o mar, permitindo que trajetos que levariam mais de 30 minutos por terra fossem percorridos em apenas 12 minutos de voo.>