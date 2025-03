VISUAL ARREBATADOR

Tudo sobre o voo para Morro de São Paulo: duração, quanto custa e o que dá pra ver lá de cima

Os voos são diários e partem do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães

Publicado em 7 de março de 2025 às 13:19

Num cenário otimista, chegar a Morro de São Paulo, partindo de Salvador de carro, pode levar até 5 horas, incluindo a travessia de lancha. De catamarã, o tempo é reduzido para menos da metade, durando, em média, 2 horas. E de avião? Sim, o tempo cai consideravelmente. São apenas 30 minutos e a sensação é de que o passageiro praticamente não vê esses minutos passarem. Assim que o avião decola, é como se você estivesse em um voo panorâmico pelas praias de Salvador. Do aeroporto, a aeronave vai margeando toda a orla. >

Dá para ver as praias de Itapuã, Piatã, Jaguaribe, Patamares, Jardim de Alah... Vai avançando pela Pituba, até que surge o Farol da Barra, os fortes de Santo Antônio, Santa Maria e São Diogo, o charmoso Edifício Oceania, e o passageiro não consegue tirar o rosto da janela, se deliciando com as maravilhosas paisagens da capital baiana vista de cima. Para quem não resiste a uma paisagem bonita, o trajeto vai ser todo assim, com a cara colada na janela, contemplando e identificando as paisagens que se desnudam ao longo do caminho, numa experiência única de ver tudo de cima. É como se fosse um novo olhar por velhas e conhecidas paisagens. >

Ainda imerso no estado de contemplação, o passageiro é interrompido pelo aviso do piloto de que a aeronave se prepara para o pouso. Mas, calma aí, para viver essa experiência, é preciso garantir o assento da janela, e também saber o lado certo. Na saída de Salvador, o lado direito da aeronave é o premiado, ele que permite o passageiro ver toda a paisagem da orla de Salvador e, depois, as ilhas de Itaparica até as praias do baixo sul. Na volta, o lado esquerdo é o mais especial. >

A companhia responsável pela rota é a Abaeté Linhas Aéreas, que mantém voos diários que partem do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães. Numa busca no site da companhia é possível encontrar, por exemplo, três opções de horários de voos para o destino nesse sábado (7): 11h15, 13h e 15h30. O trecho de Salvador para Morro de São Paulo custa, a partir, de R$ 594. Já a volta é possível achar a partir de R$ 550. >

"O voo é panorâmico, proporcionando uma paisagem e experiência inesquecíveis. Por conta da configuração da aeronave, em que as asas ficam acima das janelas e do voo em baixa altitude, é possível ver todo o litoral de Salvador, do aeroporto até o Farol da Barra, além as praias do outro lado da baía, da Itaparica até Morro, Boipeba e Maraú, a depender do destino final do passageiro", explica o CEO Abaeté, Héctor Hamada.>

Realizado em uma aeronave do tipo Cessna C208 Caravan, o voo tem capacidade para nove passageiros, além de piloto e copiloto. A companhia aérea oferece ainda opções de voos para Boipeba e Península de Maraú. "Nos últimos três anos de operação ininterrupta da Linha Aérea, realizamos mais de 3.200 voos regulares, com aproximadamente 28 mil assentos ofertados e cerca de 20 mil passageiros transportados. A maioria dos passageiros nacionais são da região Sudeste. Dos passageiros internacionais, percebemos argentinos e de países da Europa. Com o voo da Air France, percebemos um aumento nos passageiros europeus", informa o CEO Abaeté, Héctor Hamada.>

O arquipélago de Tinharé, com destaque para Morro de São Paulo, segue como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, recebendo anualmente mais de 700 mil visitantes, sendo mais de 500 mil apenas em Morro de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria de Turismo de Cairu, o turista nacional é predominante, com maior fluxo de visitantes da Bahia (24,83%), São Paulo (18,46%) e Minas Gerais (9,14%). Já o turismo internacional representa 18% do total de visitantes, com destaque para turistas da França (28,80%), Argentina (27,05%) e Chile (15,99%). Os dados reforçam a relevância do arquipélago como um destino paradisíaco de grande apelo tanto para brasileiros quanto para estrangeiros.>