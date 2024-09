TURISMO

Salvador-Paris: tudo o que você precisa saber sobre novo voo entre Bahia e França

Operação da nova rota começa no dia 28 de outubro; linha foi lançada em coletiva realizada nesta quinta (12).

Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 20:31

Julio Ribas, CEO do Bahia Airport, Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, Manuel Flahault, diretor-geral da Air France na América do Sul, e Mateus Pongeluppi, diretor de alianças da Gol Crédito: Marina Silva/CORREIO

Torre Eiffel, Museu do Louvre, Arco do Triunfo. Além de sede dos últimos Jogos Olímpicos, Paris guarda segredos que a torna um dos destinos mais desejados por turistas de todo o mundo. E, agora, os baianos vão poder descobrir tudo isso com mais facilidade, já que uma nova linha de voo Salvador-Paris, ofertada pela companhia aérea francesa Air France KLM, começa a operar no dia 28 de outubro. O lançamento oficial da nova rota ocorreu nesta quinta-feira (12), em coletiva realizada em um hotel na Praça Castro Alves.

O translado será feito em três frequências às segundas, quintas e sábados. A saída da capital baiana será às 18h50, com previsão de chegada a capital francesa às 8h20, no horário local. A viagem dura cerca de 10h, metade do tempo necessário para chegar a Paris em voos com escalas.

A aeronave que vai levar os passageiros é de modelo A350, que conta com 324 assentos divididos em três cabines: business, com 34 cadeiras; premium, com 24 poltronas; e mais 266 opções na classe econômica. Em Paris, os baianos poderão desfrutar das conexões operadas pela Air France em 189 cidades na Europa, África e Ásia, através do Aeroporto Charles de Gaulle (CDG).

Os primeiros pacotes começaram a ser vendidos em maio, quando a operação foi anunciada. De acordo com a empresa, as tarifas variam de acordo com a demanda das passagens. O ticket médio para quem sair de Salvador no dia 28 de outubro, com previsão de volta para o dia 2 de novembro, custa a partir de R$7.561,41 (R$3.781 por trecho + taxas), que podem ser pagos através de transferência bancária ou cartão de crédito em até quatro parcelas com um valor adicional de R$143,67.

Paris-Salvador-Paris é a quinta linha da empresa francesa no Brasil. A companhia opera voos de Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro para Paris, além de uma linha entre Belém-Caiena (Guiana Francesa). O diretor-geral da Air France na América do Sul, Manuel Flahault explicou que a operação é a única a abrir na América do Sul em 2024 e a primeira no Brasil em sete anos.

“Isso demonstra a confiança que o nosso grupo tem no potencial da Bahia. Nossa intenção é tornar Salvador uma porta de entrada e saída para o mercado local, evitando que os passageiros precisem passar no Rio de Janeiro ou em São Paulo para irem à Europa. A distância entre Salvador e Paris é até 18% menor do que essas duas cidades, permitindo à cidade de Salvador uma posição estratégica que favorece a oferta de trechos mais curtos para os nossos clientes”, relatou.

Paris será o sexto destino internacional do Salvador Bahia Airport, que opera viagens para Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguai), Santiago (Chile), Lisboa (Portugal) e Madrid (Espanha).

“Salvador é a porta de entrada do Nordeste e está em uma posição estratégica, ficando a menos de duas horas das principais cidades do Brasil. Essa nova rota vai ofertar 100 mil assentos por ano, com a possibilidade de pelo menos 80 mil passageiros. A expectativa é que mais turistas circulem pela Bahia e usem o aeroporto como porta de entrada para a Europa”, contou o CEO do Salvador Bahia Airport, Júlio Ribas.

A operação será feita em parceria com a empresa Gol Airlines, que opera cerca de 60 rotas no aeroporto de Salvador. A companhia também conta um hub no aeroporto para passageiros de outras cidades realizarem conexões em Salvador. Para o vice-presidente de estratégias e alianças da Gol Linhas Aéreas, Mateus Pongeluppi, esses fatores fizeram com que a capital baiana se sobressaísse na escolha da empresa francesa.

“Essa estrutura chamou a atenção da Air France por viabilizar que essas conexões sejam feitas de uma forma mais tranquila e natural. Essa é uma oportunidade de encurtar as distâncias entre o povo de Salvador e os povos ao redor do mundo. Eu tenho certeza de que a dinâmica da economia local e o desenvolvimento do turismo vão mudar com a chegada desse voo”, afirmou.

Para o secretário estadual de turismo, Maurício Bacelar, a linha vai impulsionar novos investimentos no estado. “Esse voo abre as portas do nosso estado para o mercado mundial do turismo e dos negócios, estimulando o nosso fluxo turístico e novas oportunidades de investimentos. Um exemplo, são as viagens para a China, que demandam até quatro conexões e, com essa rota, poderá ser feita com apenas uma parada. A Bahia está mais perto do mundo e de mercados inéditos para nós”, declarou.