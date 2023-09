Salvador recebe 20ª Parada do Orgulho LGBT+ da Bahia; confira a programação

Com o tema “Por mais diversidade no mundo coorporativo”, a 20ª Parada do Orgulho LGBT+ da Bahia será realizada neste domingo (10), no centro de Salvador. O evento tem início a partir das 11h30, no “Palco da Diversidade”, no Campo Grande, com apresentações de artistas transformistas e atrações musicais.



A abertura oficial do cortejo dos trios começa às 15h, sob o comando da artista transformista Bagagerie Spielberg, com execução do hino nacional pela cantora A Dama do Pagode, Alanna Sarah, apresentação da cantora Juliana Ribeiro, coroação das madrinhas e padrinho e discurso de autoridades, no trio oficial do Grupo Gay da Bahia. Em seguida, o cortejo segue com mais oito trios, levando música eletrônica e shows.