SAÚDE

Salvador recebe mutirão de exames gratuitos para glaucoma e catarata

Ação será realizada no próximo domingo (14)

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 10:25

Fundação Lar Harmonia Crédito: Divulgação

A Fundação Lar Harmonia, instituição sem fins lucrativos em Salvador, vai realizar um mutirão com exames gratuitos de glaucoma e catarata no próximo domingo (14). A ação será das 7h às 14h e a marcação é realizada pelo WhatsApp (71) 9 9605-9730. As vagas são limitadas.

Serão atendidos homens e mulheres a partir de 50 anos e, havendo casos na família, pessoas a partir de 20 anos podem fazer os exames. É preciso apresentar originais e cópias do RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) de Salvador e do comprovante de residência.

O atendimento será no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), na sede da Fundação, na Rua Deputado Paulo Jackson, nº 560, em Piatã.

A Fundação Lar Harmonia presta assistência médica, psicológica, emocional e social, principalmente, às famílias carentes do Bairro da Paz, de Alto do Coqueirinho e da Baixa do Tubo. Criada em 1994, a instituição desenvolve diversos projetos sociais com parcerias públicas e privadas.