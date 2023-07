Salvador registra menor temperatura do ano na madrugada da terça

Salvador registrou a menor temperatura do ano às 3h da madrugada desta terça-feira (4), 20,6° com rajadas de vento de 35,6km/h. Na segunda (3), foi registrada uma rajada de vento de 41,4km, às 18h. Os dados foram medidos pela estação do Inmet.



Segundo o meteorologista Giuliano Carlos do Nascimento, do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), as rajadas ocorrem em função de um sistema de alta pressão que está sobre o Oceano Atlântico Sul e, em acréscimo, devido a influência da passagem de uma frente fria.