Salvador sedia ONU Intercolegial para estudantes até sexta (14)

Evento está sendo realizado no Colégio Antônio Vieira, no Garcia, e essa é a primeira vez que a capital baiana recebe as delegações

Publicado em 12 de junho de 2024 às 09:43

Evento recebe delegações de estudantes de todo o país Crédito: Divulgação

Está sendo realizado no Colégio Antônio Vieira, no Garcia, a terceira edição da ONU Intercolegial, uma simulação de conferência da Organização das Nações Unidas. Essa é a primeira vez que Salvador sedia o evento que tem participação de jovens estudantes de diversos estados do país. O encontro vai até a sexta-feira (14). O projeto foi adotado no Brasil pela Rede Jesuíta de Educação Básica (RJE), entre as ações de valorização do protagonismo juvenil.

Em nota, o Antônio Vieira explicou que o objetivo é simular uma reunião na Organização das Nacões Unidas, por isso, os jovens, vestidos formalmente, assumem papéis diversos, a exemplo de secretários-gerais e delegados representantes dos países.

"Em conferência, eles proferem discursos e debatem sobre temas bem reais tratados pelas Nações Unidas, como a dependência mundial do dólar e a expressividade global do Brics (bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros), as tensões geopolíticas entre a Venezuela e a Guiana, além do papel do Conselho de Segurança da ONU visando assegurar a paz, entre outros", diz a nota.

O evento inclui uma simulação de sessão na Câmara dos Deputados brasileira, que vai debater a crise econômica dos anos 90 e impeachment do presidente Fernando Collor. Os jovens também cuidam da parte logística (staff) e promovem entrevistas coletivas, entre outras ações relativas à imprensa.

A equipe pedagógica que integra a organização da ONU Intercolegial destaca a importância do evento para a construção de repertório sobre questões nacionais e internacionais, além do desenvolvimento de habilidades e competências, como oratória, diplomacia, resolução de conflitos, trabalho em equipe, entre outras. Mais informações podem ser obtidas nos sites da RJE (redejesuitadeeducacao.com.br), do Vieira (colegioantoniovieira.com.br) ou do evento (https://onuintercolegial.com.br/), além do instagram (@onuintercolegial).

Confira as organizações representadas no evento:

G-20 (grupo dos 20 países com as maiores economias do mundo);

Organização dos Estados Americanos (OEA);

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc);