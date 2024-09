EVENTO

Salvador sediará congresso internacional da indústria têxtil e de confecção

Evento será realizado nos dias 30 e 31 de outubro no Auditório do Senai Cimatec

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 20:06

Congresso da ABIT será realizado em outubro Crédito: Divulgação

Reunindo empresários e executivos da indústria têxtil e de confecção do Brasil, o Congresso Internacional Abit 2024 será realizado em Salvador nos dias 30 e 31 de outubro no auditório do Senai Cimatec, em Piatã.

Durante o Congresso, serão apresentados dados de um estudo realizado pelo Observatório da Indústria FIEB, com apoio do Inteligência de Mercado e do Senai Cimatec (IEMI), apresentando dados do segmento na esfera estadual.

O evento terá o tema “Conexões Brasil – Mundo: Caminhos Estratégicos para Competitividade”. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), a escolha pela capital baiana foi devido ao histórico da Bahia na indústria, sendo o local onde a produção de tecidos começou no país, além da importância do estado enquanto produtor e exportador de fibras naturais.

De acordo com informações do IEMI, a Bahia possui cerca de 400 indústrias têxteis e de confecções instaladas. O estado com 35 mil postos de trabalho, responsáveis pela produção de 200 mil toneladas de tecido em 2023, com um faturamento médio de mais de R$9,5 bilhões.

No ranking nacional, o setor baiano detém 1,7% do total das empresas instaladas da indústria têxtil e de confecção brasileira, empregando 2,7% da mão de obra e produzindo 5,6% do volume total. A Bahia está na décima posição dentre os maiores produtores do Brasil, porém mantém a terceira posição de exportador de algodão e fibras naturais como sisal e juta.

Apesar da Bahia produzir mais insumos do que manufaturas têxteis, o setor é um importante gerador de empregos. Segundo Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Abit, 13 mil dos postos de trabalho na Bahia estão no segmento têxtil e 22,7 mil, no de confecção.

“Parte expressiva do contingente de recursos humanos é composta por mulheres, como ocorre nacionalmente. [...] Tendo como base principalmente micro e pequenas empresas, o setor, de acordo com o IBGE, é o 12º setor que mais cria empregos na Bahia, gerando massa salarial de R$ 270 milhões por ano”, afirmou.