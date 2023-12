Salvador será uma das cidades-sede do G20 e vai receber reuniões temáticas em 2024

Salvador será uma das 13 cidades-sede que receberão reuniões temáticas do G20 no próximo ano. A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta quarta-feira (6). Esta é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do grupo, que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, também a União Africana. As reuniões ministeriais estão previstas para iniciar em fevereiro de 2024.



Ao longo do mandato, que dura um ano, o Brasil organizará mais de 100 reuniões de grupos de trabalho, que serão realizadas tanto virtual quanto presencialmente, e cerca de 20 encontros ministeriais, culminando com a Cúpula de Chefes de Governo e Estado que será realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro de 2024.