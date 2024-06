Salvador terá 20 academias de ginástica gratuitas e com instrutores

Quem gosta ou está pensando em praticar atividade física deve ficar atento. A prefeitura informou que vai inaugurar 20 academias de ginástica gratuitas em Salvador. O local terá instrutores e personal trainer, e as primeiras unidades serão inauguradas em Itapuã e no Dique do Tororó, até 5 de julho. Os detalhes sobre as regras de funcionamento ainda serão divulgados, mas o prefeito Bruno Reis (União Brasil) adiantou que os moradores terão que baixar um aplicativo e agendar os horários.