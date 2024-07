SEM PRAINHA

Salvador terá céu nublado durante fim de semana; veja previsão

Para sábado (20), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia.

Já no domingo (21), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.