Salvador terá mega árvore de Natal com 27 mil garrafas pet

Árvore com 27 mil garrafas pet será montada no Comércio. Crédito: Lucas Moura/Secom

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) inicia a programação do tradicional Natal Sustentável com a entrega da premiada mega árvore, na próxima quinta-feira (7), a partir das 17h, na Praça Cairu, no Comércio. Construída a partir do reaproveitamento de 27 mil garrafas pet e com 22 metros de altura, o monumento recebe a assinatura do artista plástico Gilson Cardoso e tem o objetivo de demonstrar o que é possível ser feito com a união da arte e da sustentabilidade.

Além da árvore, oito caminhões compactadores com plotagem e iluminação especial também estarão na presentes no local. Posteriormente, os veículos seguirão em carreata para uma exposição natalina no Terreiro de Jesus.

A partir da sexta-feira (8), também ficarão disponíveis para os visitantes do Largo da Mariquita e o Largo do Santo Antônio Além do Carmo ornamentos natalinos como guirlandas, árvores e até mesmo um lindo banco de coração feito de forma 100% sustentável.

Vila de Natal

A clássica Vila de Natal Sustentável, situada na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, será inaugurada no próximo dia 11, às 17h e contará com guirlandas, presépio, renas, trenó, varanda do Noel, árvores e um Jardim do Amor – novidade para esse ano. A ornamentação também é assinada por Gilson Cardoso, que está conduzindo o processo de cada item decorativo através da reutilização de materiais como lonas, paletes, forros de PVC e garrafas pet.

Para o presidente da Limpurb, Omar Gordilho, a continuidade desse projeto reforça não apenas o caráter educativo, mas também promove um novo olhar acerca do que se é descartado no dia a dia. “Esse ano tivemos a oportunidade de ampliar o alcance do nosso Natal Sustentável, levando-o para diferentes espaços. Queremos que quando as pessoas visitem esses ornamentos, questionem-se sobre seus hábitos de consumo e suas escolhas individuais para contribuir com um futuro mais sustentável”, destacou.

Árvore flutuante