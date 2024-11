NOVEMBRO AZUL

Salvador terá mutirão com mais de 3,2 mil vagas para consultas e exames

Agendamentos podem ser realizados a partir da próxima quarta-feira (6)

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 20:30

Campanha do Novembro Azul em Salvador Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Parte da programação do Novembro Azul, um mutirão com mais de 3,2 mil consultas e exames para promover o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a saúde do homem será realizado em Salvador. A iniciativa, que é da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), ofertará atendimentos gratuitos, que devem ser agendados a partir do dia 6 de novembro.

Serão ofertados exames de Antígeno Prostático Específico (PSA), consultas com urologista, consultas com urologista oncológico e consultas de ginecologia e mastologia para homens trans e pessoas não-binárias. Os agendamentos devem ser feitos pelo ba.gov.br, plataforma de serviços do Estado da Bahia, ou por meio do Whatsapp da Secretaria da Saúde do Estado: 71 3118-8365.

Para a consulta, é necessário apresentar cartão do SUS, RG, CPF, além de comprovantes de residência e de agendamento. Em caso de apresentação de alterações em exames, os pacientes serão encaminhados para a realização de exames complementares na rede.

Exames de PSA e consultas de urologia

Serão ofertadas 2 mil vagas entre consultas com urologista e exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) no Ambulatório do Hospital Geral Roberto Santos, localizado no bairro do Cabula, nos dias 9 e 10 de novembro, a partir das 7h. Homens cis, mulheres trans e pessoas não-binárias a partir de 40 anos são o público-alvo da ação.

Durante todo o mês de novembro, o Centro Estadual de Oncologia (Cican), no bairro de Brotas, ofertará 450 exames de PSA, sendo 30 exames por dia, de segunda a sexta, exceto nos feriados. No caso do PSA, não há exigência de pedido médico, porém, é necessário jejum mínimo de 4h e dois dias sem ejaculação, sem esforço físico intenso e sem andar a cavalo, de bicicleta ou de moto.

Consultas com urologista oncológico

O Cican ofertará 100 consultas com urologista oncológico no dia 23 de novembro. Voltados para homens cis, mulheres trans e pessoas não-binárias, os atendimentos ocorrerão a partir das 7h. Para ter acesso às consultas, os pacientes devem possuir encaminhamento para urologista oncológico e/ou exames que comprovem a suspeita de câncer (PSA alterado ou exames de imagem).

Atendimento a homens trans

Nos dias 16 e 30 de novembro, o Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, no bairro de Roma, ofertará 600 consultas de ginecologia e mastologia para homens transexuais e pessoas não-binárias, a partir dos 18 anos de idade. Os atendimentos também devem ser agendados previamente.