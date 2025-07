VEJA PROGRAMAÇÃO

Salvador terá show gratuito de Larissa Luz, Luedji Luna e Mariene de Castro neste domingo (27)

Apresentação celebra o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha

Maysa Polcri

Publicado em 23 de julho de 2025 às 17:49

Cantora Luedji Luna será uma das artistas que participará da apresentação Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

Um show reunirá as cantoras Larissa Luz, Rachel Reis, Luedji Luna, Mariene de Castro e Majur, neste domingo (27), em Salvador. O encontro acontece em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. A apresentação gratuita será realizada na Praça Maria Felipa, em frente ao Elevador Lacerda, a partir das 18 horas. >

A apresentação encerra o Circuito Mulheres Negras em Movimento, que conta com dez dias de programações artísticas, econômicas e culturais promovidos pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). A abertura do show ficará por conta do Balé Folclórico da Bahia e Banda Didá.>

“É uma grande alegria reunir tantas artistas que movem a cidade, o mundo e toda uma sociedade num dia tão simbólico e especial para mulheres negras. Vamos finalizar com chave de ouro essa linda e potente programação de Salvador”, afirma Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador e titular da Secult. >

Além do show que será realizado na Praça Maria Felipa, a programação de encerramento terá um café da manhã e uma roda de capoeira, a partir das 8h30, no Memorial da Capoeira. Às 10h, terá início a Feira de Empreendedoras Negras, na Praça Maria Felipa. Também no Comércio, no mesmo horário, empreendedoras negras poderão utilizar estúdio móvel localizado na Rua Portugal para a produção de fotos gratuitas. >

Às 11h, ocorrerá um encontro de tambores negros com grupos de mulheres, blocos afro, afoxé, maracatu e samba junino na Praça Maria Felipa. A partir das 12h30, será realizado um encontro de mulheres do Samba de Salvador. Uma roda de conversa com a ativista e professora Djamila Ribeiro acontece a partir das 14h, na Casa das Histórias. >