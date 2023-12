Salvador terá voo direto para Boipeba a partir de dezembro

Chegar em Boipeba será mais rápido a partir de dezembro, com a implantação de um voo direto entre a capital baiana e o distrito de Cairu. A expectativa é de que o voo tenha duração de apenas 25 minutos. O voo será operado pela Abaeté Linhas Aéreas, a partir do dia 14 de dezembro. A nova linha será lançada na próxima terça-feira (5). Serão dois voos por semana (segunda e quinta-feira), em aeronave Caravan, com capacidade para nove passageiros. As passagens já podem ser adquiridas no site da empresa aérea. Consultando pelo site, o trecho da viagem custa a partir de R$ 635.

“Os pousos e decolagens em Boipeba acontecerão na pista particular da Fazenda Pontal, que apresenta todos os requisitos de segurança operacional. O estabelecimento ainda disponibiliza estrutura de translado para o cais da vila. Assim como os voos para Barra Grande e Morro de São Paulo, que já são operados pela nossa companhia, a rota para Boipeba chega com valor agregado", destaca o CEO da Abaeté, Héctor Hamada.

O voo vai facilitar o acesso aos atrativos do arquipélago de Tinharé, onde ficam as localidades de Boipeba, Moreré, Monte Alegre e São Sebastião, com praias cristalinas, recifes de corais, manguezais e vegetação nativa, além da rica gastronomia regional. “A Costa do Dendê guarda belezas naturais ainda pouco conhecidas. Após a consolidação de Morro de São Paulo como um dos destinos mais procurados do país, Boipeba e outros vilarejos vizinhos serão redescobertos pelos viajantes e entrarão em um novo ciclo de desenvolvimento turístico, estimulado pela conectividade aérea com Salvador e suas conexões nacionais e internacionais”, ressalta o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.