Salvador vai inaugurar monumento em homenagem a Moraes Moreira em 2024

A cara e a voz do Carnaval baiano, Moraes Moreira vai ganhar mais uma homenagem em 2024. Salvador vai inaugurar um monumento do artista logo após o Carnaval.



A inauguração vai fazer parte de uma homenagem ao artista, explica o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro. "Após o Carnaval, a gente deve inaugurar um monumento em homenagem a ele, vem essa homenagem fortíssima aí", adianta.



A estátua terá o artista segurando um violão e deve ser colocada na Praça Castro Alves, tão cantada nas canções do artista.