CHOCOLAT FETSIVAL

Salvador vai receber o maior festival de chocolate da América Latina; veja

Evento integra a programação do Bahia Origem Week

Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2025 às 13:34

Evento será realizado entre os dias 3 e 6 de abril Crédito: Reprodução

Entre os dias 3 (quinta-feira) e 6 (domingo), Salvador receberá mais uma edição do Chocolat Festival, considerado o maior do gênero da América Latina. O evento integra a programação da feira de origem e negócios Bahia Origem Week, que será realizada no Centro de Convenções, na Boca do Rio. >

Para ter acesso ao evento, basta levar 1Kg de alimento não perecível, que será doado para a campanha Bahia Sem Fome. O pré-cadastro deve ser feito aqui. O Origem Week contará com uma programação que envolve formação, arte e cultura e experiências gastronômicas.>

Além da tradicional degustação de itens de origem como queijos, vinhos, chocolates, cafés e destilados, estão previstas aulas show com chefs nacionais e internacionais, palestras, lançamentos de produtos, oficinas para crianças, shows e desfiles. >

Entre os chefs confirmados para esta edição estão os brasileiros Carlos Ribeiro, Dani Façanha, Ana Célia, Elíbia Portela, Jônatas Bonfim e Fabrício Lemos. A argentina Mariana Corbetta e o belga Laurent Rezette também integram a grade de profissionais que participarão do Showcooking, que ensina as técnicas e sabores da preparação do prato de forma interativa e didática.>

Serão mais de 400 marcas de produtos expostos e comercializados por mais de 200 expositores. A expectativa é que a feira receba 30 mil visitantes e movimente mais de R$15 milhões em negócios diretos e indiretos. >

Ainda dentro da programação do Bahia Origem Week, acontece a 3ª edição da Expo Pesca e Aquicultura, um evento que difunde a cultura da pesca no nordeste e reúne pescadores, comunidades, empresas e entusiastas, conectando produtores e empreendedores do setor.>

Chocolat Festival

Com 40 edições realizadas, o Chocolat Festival traz para Salvador diversas marcas de chocolates baianas e nacionais, palestrantes e especialistas da área, o Ateliê do Chocolate, com a Chef Taty, a Cozinha Kids, com a Tia Pri, e o Showcooking com a Chef e confeiteira Mariana Corbetta.>