FRENTE FRIA

Salvamar não indica banho de mar nos próximos dias e monta plantão especial

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), está com um esquema especial de plantão durante a passagem da frente fria em Salvador, nos próximos dias. De acordo com o coordenador Kailani Dantas, equipes de salva-vidas estão na base, localizada em Patamares, atuando em esquema de ronda, com viaturas nas praias fazendo prevenção junto a pessoas que tentem se aventurar no mar e explicando que este não é um momento propício para o banho.

A Salvamar dispõe de 270 agentes, distribuídos em 35 postos ao longo de 28 km de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do município.

Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho entre Jardim de Alah e Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Em caso de áreas alagadas, o contato deve ser feito com a Codesal, no número gratuito 199.