FESTA CULTURAL

Sandra Sá, Luiz Caldas e Jau animam 2ª edição do Festival da Cerâmica Maragogipinho

Com homenagem ao Boi Bilha, evento terá feira de artesanato, rodada de negócios, cursos de qualificação e visitas às olarias

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 17:18

Artesã Crédito: Divulgação

A partir da próxima quinta-feira (14), Praça da Matriz, em Aratuípe, no Recôncavo Baiano, será palco de uma edição do Festival da Cerâmica Maragogipinho. Evento terá programação até o domingo (17). Na ocasião, se apresentam artistas como Sandra Sá, Luiz Caldas, Jau e Sambaiana, além de cantores locais. Desde 2004, a localidade de Maragogipinho é reconhecida pela Unesco, como maior centro cerâmico da América Latina.

Com o tema "Cerâmica e Tradição: Celebrando o Boi Bilha", o Festival terá quatro dias de programação com a Feira Artesanato da Bahia, rodada de negócios, mostras artísticas, cursos de qualificação, visitas às olarias, gastronomia e shows musicais de atrações como Sandra Sá, Luiz Caldas, Jau, Sambaiana, Aloísio Menezes, Dão Black e artistas locais.

Cerâmica artesanal

Durante o Festival, a Feira Artesanato da Bahia reunirá mais de 30 artesãs e artesãos do Baixo Sul da Bahia comercializando obras artísticas e peças decorativas e utilitárias produzidas nas mais de 140 olarias locais, entre elas: louças de barro, potes, talhas, bois bilha, panelas, vasos, pratos, esculturas e moringas.

Música, cinema e gastronomia

As apresentações musicais acontecem na Praça Matriz. Na quinta-feira, Dão Black, abre a programação de shows às 19h com um repertório em homenagem ao rei Roberto Carlos. Na sexta-feira (15), a banda Cem, às 19h, seguida por Sambaiana, às 20h30, e Luiz Caldas, às 22h30, animam o público do festival.

No sábado (16) terá Milena Figueiredo, JBS, às 19h e 19h30, e depois Aloísio Menezes, às 20h30, e Sandra Sá, às 22h30. Já no domingo, a festa começa mais cedo, às 15h, com Geovany Santos, Raphinha Santos, Jau e Jeu Nogueira, encerrando a programação.

O Festival contará ainda com a ação Cinema da Praça, às 18h, com a estreia da série “Em Torno do Barro", filme documentário sobre os mestres ceramistas de Maragogipinho produzido pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). Uma feira gastronômica, repleta de produtos regionais da culinária do Recôncavo, Baiana e Nordestina, além de comidas de rua, completará a experiência do público no Festival.

Mapeamento

A Rota Artesanal Boi Bilha receberá de 12 a 14 de novembro, como parte das ações estruturantes do Festival da Cerâmica, a Caravana de Cadastramento, que visitará artesãos e artesãs para emissão da Carteira Nacional do Artesão. O cadastramento é uma forma de regularização profissional e garante direitos trabalhistas, além de possibilitar a participação em cursos e qualificações, a comercialização nas Feiras e nas lojas do Artesanato da Bahia.



Confira a programação completa:

Terça-feira (12):

9h às 17h - 5ª Rodada de Negócio Artesanato da Bahia | 15h às 19h - Caravana de Cadastramento

Quarta-feira (13):

10h às 12h | 15h às 19h - Caravana de Cadastramento | 9h às 17h - 5ª Rodada de Negócio Artesanato da Bahia

Quinta-feira (14):

10h às 12h - Caravana de Cadastramento | 17h30 - Roda de Conversa: "A importância da Patrimonialização para Maragogipinho" | 18h - Cinema na praça | Exibição da série “Em Torno do Barro” (UFRB) | 19h - Show Palco Principal | Dão Black canta Roberto Carlos

Sexta-feira (15):

10h às 20h - Feira Artesanato da Bahia | 10h às 20h - Mostra Cultura e Identidade: O resgate da tradição da pintura tauá e tabatinga | 10h às 10h30 - Programação Cultural (a definir) | 11h às 11h30 - Visita Guiada e Experiência Imersiva nas Olarias | 14h às 15h - Programação Cultural (a definir) |14h às 20h - Exposição do Selo (Sede da AAMOM) | 14h à 0h - Feira Gastronômica | 15h às 15h30 - Visita Guiada e Experiência Imersiva nas Olarias | 18h à 0h - Show Palco Principal | Cem, Sambaiana e Luis Caldas

Sábado (16):

10h às 20h - Feira Artesanato da Bahia | 10h às 20h - Mostra Cultura e Identidade: O resgate da tradição da pintura tauá e tabatinga | 10h às 10h30 - Programação Cultural (a definir) | 11h às 11h30 - Visita Guiada e Experiência Imersiva nas Olarias | 14h às 15h - Programação Cultural (a definir) | 14h às 20h - Exposição do Selo (Sede da AAMOM) | 14h à 0h - Feira Gastronômica | 15h às 15h30 - Visita Guiada e Experiência Imersiva nas Olarias | 18h à 0h - Show Palco Principal | Milena Figueiredo, JBS, Aloísio Menezes e Sandra Sá

Domingo (17):