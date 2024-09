OESTE

Santa Rita de Cássia: cidade se torna local com maior rebanho bovino do estado

A cidade de 27 mil habitantes possuía o quarto maior efetivo em 2022

Vitor Rocha

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 06:30

Santa Rita de Cássia, cidade do oeste baiano, se tornou o local com o maior rebanho bovino do estado em 2023, com 188,4 mil cabeças. Conforme dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possuía o quarto maior efetivo em 2022, mas assumiu a primeira colocação depois de um ano.

De acordo com o IBGE, a cidade de 27 mil habitantes ultrapassou os antigos líderes do ranking, Itamaraju e Itanhém, localizadas no sul do estado. Os municípios, que passaram a ocupar o segundo e terceiro lugares, contabilizaram 183,2 mil e 169 mil, respectivamente.

Apesar do crescimento de rebanhos ser um fenômeno nacional, a região onde a cidade está localizada influenciou no crescimento e na ampliação do rebanho, como aponta Mariana Viveiros. "Aqui [na Bahia] tem muita criação de pasto livre, então o clima sem muitas chuvas e secas, como o de 2023, é o ideal. Outro ponto é o fato dos pastos estarem em regiões de produção de grãos. Por conta disso, a alimentação do gado é facilitada e, consequentemente, a criação. É o que facilita, por exemplo, a região do oeste baiano. Os pastos tem proximidade com produtoras de milho e soja, commodities utilizadas na alimentação dos animais", diz.

O prefeito do município, José Aragão (PSD), conhecido como Zezo, ainda acrescenta que o preço das terras também ajudou no aumento das cabeças de gado. "Aqui é uma terra de pessoas simples. Não tem grandes empresários, a maioria é pequeno e médio. Por estar fora dos grandes centros do estado, aqui as terras são mais baratas, o que facilita os pastos", aponta.