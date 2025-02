EMPREGO

Santander abre vagas para Programa de Estágio na Bahia; veja como se inscrever

As inscrições vão até o dia 9 desse mês

O Santander Brasil está com mais de 200 vagas abertas para seu Programa de Estágio 2025, em diversas áreas e estados do país, incluindo a Bahia. As oportunidades são para atuação em agências e setores administrativos do Banco, como Atacado, Varejo, Finanças, Riscos, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria e Tecnologia. >