ATLAS DE VIOLÊNCIA

Santo Antônio de Jesus é o município mais violento do Brasil

Cidade encabeça lista das maiores taxas de homicídios do país

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 12:05

O município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, é o mais violento do Brasil. A cidade registrou a maior taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes: 94,1. Os dados são do Atlas da Violência 2024, divulgado nesta terça-feira (18) e produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Com uma população estimada em 103.055 pessoas - com base no Censo 2022 -, Santo Antônio de Jesus teve 96 homicídios registrados e um oculto. Em sequência aparece Jequié, com 133 registrados e 13 ocultos, e Simões Filho, 88 registrados e cinco ocultos. Apesar dos números destas duas serem maiores, a média por 100 mil habitantes é inferior a Santo Antônio, sendo 91.9 e 81.2, respectivamente.

Camaçari, Juazeiro, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães e Teixeira de Freitas também estão entre as 20 cidades com maiores taxas de homicídios do Brasil.