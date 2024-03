CENSO 2022

São Cristóvão, Itapuã e ilhas lideram crescimento populacional em Salvador, aponta IBGE

O Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que a população de Salvador diminuiu 9,6% desde 2010, chegando a 2,417 milhões de habitantes. Ainda assim, quatro dos 12 subdistritos da capital cresceram em população. É o que aponta o módulo Agregados por Setores Censitário Preliminares, divulgados nesta quinta-feira (21). No topo do ranking, com crescimento de 35,1%, está o subdistrito de São Cristóvão.