Sara Mariano teria sido entregue por ‘motorista de confiança’ a bispo preso

A participação do bispo evangélico Zadoque no assassinato de Sara Mariano teria sido o de receptor da vítima. Após buscar a cantora gospel em casa para levá-la a um culto que não existia, o ministro do evangelho Gideão Duarte, 33 anos, apontado como um motorista da confiança dela, a teria entregue a Zadoque. A informação é do advogado da família de Sara, Marcus Rodrigues.



Após ser entregue a Zadoque, no último dia 24 de outubro, Sara passou três dias desaparecida. O corpo dela foi encontrado carbonizado às margens da BA 093, na altura de Dias D’Ávila, na tarde do dia 27 de outubro. O roteiro da cantora gospel neste período ainda não foi informado pela polícia.