Saúde emite alerta sobre aumento de casos de catapora na Bahia

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) emitiu, nesta terça-feira (15), um alerta para os municípios baianos para serem tomadas medidas de prevenção e controle da varicela (catapora). O motivo é o período de sazonalidade da doença e do aumento da notificação de surtos em unidades escolares em alguns municípios do estado.



Apesar do alerta indicar que as aulas não sejam paralisadas por conta dos casos, as escolas do município de Fátima suspenderam as aulas após o surto de catapora entre os estudantes da cidade. As aulas presenciais estão suspensas desde esta terça-feira. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, devem ser adotadas medidas específicas para as crianças que tenham tido contato com casos suspeitos e confirmados.