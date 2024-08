SERVIÇO

Saúde nos Bairros inicia atendimento em Stella Maris e Paripe

A iniciativa já está em andamento em Pau da Lima (estacionamento do Assaí Atacadista, na Avenida Aliomar Baleeiro) e conta com uma estrutura fixa em Pirajá (Rua Estrada de Campinas, ao lado do AME Pirajá).