Saúde oferece cursos de práticas sanitárias para supermercados e shoppings em Salvador

Para incentivar boas práticas sanitárias na comercialização de alimentos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através da Vigilância Sanitária (Visa), reuniu 250 representantes de supermercados de Salvador nesta quinta-feira (23). O primeiro encontro do curso Boas Práticas Sanitárias aconteceu no auditório da Associação Baiana de Supermercados (Abase), em Armação. A programação da atividade educativa também será realizada em shopping centers.

Na ocasião, foram abordados temas como as normas sanitárias para conservação, armazenamento e exposição dos alimentos; fracionamentos de produtos perecíveis como queijo, presunto, calabresa e afins; riscos sanitários; as penalidades previstas, caso a empresa não cumpra com as normas estabelecidas; e segurança e saúde do trabalhador, dentre outros assuntos.