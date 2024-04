OPORTUNIDADE

Sebrae lança segunda edição do Desafio Liga Jovem na Bahia

Competição promove competências empreendedoras para estudantes

Raquel Brito

Publicado em 15 de abril de 2024 às 21:45

Sebrae, Salvador Crédito: Divulgação

O Sebrae lançou, nesta segunda-feira (15), a segunda edição do Desafio Liga Jovem. A competição de empreendedorismo tecnológico, maior iniciativa do tipo nas escolas do Brasil, tem o objetivo de promover a inovação entre estudantes de todo o país. O lançamento aconteceu na Agência do Sebrae, no bairro Costa Azul.

Idealizado em parceria com o Instituto Ideias de Futuro, o segundo ano do projeto chega com novidades. Enquanto a primeira edição focou em jovens entre 14 e 18 anos, sem vínculo direto com os anos letivos, a segunda contemplará quatro categorias: alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e educação superior. As inscrições foram abertas no dia 12 de março e seguem até o dia 7 de junho.

Ao longo da competição, os melhores projetos em cada etapa ganharão prêmios como tablets, vouchers de compra e smartphones. A expectativa é que 20 mil estudantes participem do Desafio Liga Jovem este ano. O projeto conta com atividades presenciais e on-line.

José Soares, gestor estadual do Programa de Educação Empreendedora no Sebrae Bahia, explica que o foco da iniciativa é trabalhar o desenvolvimento de competências empreendedoras nos estudantes desde a base.

“A gente propõe uma atividade mão na massa, onde os estudantes, numa competição que é nacional, vão desenvolver uma solução para resolver um problema real, que afeta, aflige e está no caminho deles no dia a dia. Tem a ver com o contexto da escola, mas também tem a ver com o contexto da comunidade, do bairro, do estado, do Brasil e do mundo. A lógica é que os estudantes, em grupo, trabalhem nessa perspectiva de resolver problemas, propondo soluções e exercitando o protagonismo”, diz.

Os times são determinados pelos próprios estudantes, com a presença obrigatória de um professor orientador. Estudantes interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no site do Desafio Liga Jovem e indicar a categoria na qual participarão.

No último ano, a semifinal nacional contou com 100 equipes, das quais oito eram baianas e quase todas de escolas públicas. Nesta edição, a competição destinará dois terços das vagas na etapa inicial para a escola pública e acréscimo de 15% nas notas nas etapas estaduais e regionais. Além disso, em caso de empates, o primeiro critério de desempate é ser de escola pública.

Para Paula Vecchi, analista de projetos do Ideias do Futuro, a ideia é que o Desafio Liga Jovem chegue em todos os lugares do país e atinja um número ainda maior de jovens. “Enquanto Instituto Ideias de Futuro, a gente visa transformar a vida e a comunidade das pessoas através da educação. Nós sabemos que a educação é a única coisa que não se perde, que de fato transforma vidas. Então ter a parceria com o Sebrae nesse tipo de projeto é fundamental”, afirma.

Educador Transformador

Além do lançamento do Desafio Liga Jovem, esta segunda-feira marcou a entrega de certificados para os vencedores soteropolitanos da etapa estadual do projeto Educador Transformador, que passarão agora para a fase regional.

O projeto premia iniciativas de professores em sete categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais, Ensino Médio, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Superior.

A vencedora do primeiro lugar em Educação Profissional, Rafaelle da Silva Souza, docente de física no Instituto Federal da Bahia (IFBA), ressaltou em seu discurso o poder transformador da educação.

“A gente incentiva os alunos a estudar de uma forma interdisciplinar e isso é muito gratificante, porque eles vão, de fato, mais longe. Eu fico muito grata e muito feliz pelo reconhecimento. Esses momentos são muito importantes para a gente ver. Claro que nem todos os professores conseguem chegar até aqui, mas todos eles têm igual importância para a educação”, afirmou a professora, responsável pelo projeto Um Dispositivo Detector de Parkinson.