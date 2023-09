Secretaria da Saúde de Salvador promove Dia D da vacinação antirrábica neste sábado (2)

Cães e gatos serão vacinados. Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador promove neste sábado (2/) o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica, para ampliar a proteção de cães e gatos contra a raiva.



A mobilização acontece das 9h às 16h com drive-thru no Shopping da Bahia e ponto fixo no Shopping Bela Vista; além de pontos itinerantes e volantes nos Distritos Sanitários (DS) de Cajazeiras, Itapuã, Cabula, Pau da Lima, Subúrbio e São Caetano/Valéria.



Antes de sair de casa, os tutores podem verificar a programação completa antes de sair de casa no Instagram @smssalvador e site saude.salvador.ba.gov.br.

Para ter acesso à dose, não é necessário apresentar documentação, basta o animal ter idade igual ou superior três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

A vice-prefeita e titular da pasta, Ana Paula Matos ressalta que a mobilização contará com uma logística especial para democratizar o acesso a dose para todos que precisam. “Estaremos em locais de grande circulação como shoppings, próximos a mercados e praças para garantir que todos possam proteger seus animais. Os nossos agentes de endemia estão empenhados em promover um trabalho de excelência com circulação diária em pontos estratégicos da capital baiana para estimular a vacinação, pois sabemos como esses seres são cada vez mais integrantes fundamentais de inúmeras famílias soteropolitanas. Cuidar da saúde e bem-estar desses ‘anjos de quatro patas’ também é o nosso objetivo”.

Campanha

A estratégia de intensificação da aplicação da vacina encerra no dia 8 de setembro e tem a expectativa de atingir a meta de 249 mil cães e gatos imunizados. Com o mote "Proteja seu Amiguinho Com Uma Dose de Amor", a ação mobiliza mais de 100 postos de saúde com oferta da dose de segunda à sexta-feira, das 08h às 14h, além da disposição do imunobiológico em pontos itinerantes de locais estratégicos da cidade.