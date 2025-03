BENEFÍCIO

Secretaria divulga 2,3 mil nomes de servidores que tiveram pedidos de licença prêmio aprovado; veja

Segundo a secretaria, 2,1 mil servidores optaram pela licença em forma de descanso e 200 pediram para receber pelo benefício em dinheiro

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (29), a primeira lista classificatória das licenças-prêmios "em fruição", ou seja, que o trabalhador será liberado das atividades por determinado período, mas continua recebendo os vencimentos e também das licenças-prêmios que serão convertidas em dinheiro. Nesse caso, são os trabalhadores que aceitaram trocar o tempo que teria direito a ficar fora do trabalho por dinheiro. A lista é referente aos pedidos de licença-prêmio para o primeiro semestre de 2025.