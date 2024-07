OPORTUNIDADE

Secretaria para Mulheres anuncia edital para comunicadoras baianas; saiba detalhes

O anúncio foi feito durante o evento Elas à Frente da Comunicação, realizado na manhã desta sexta-feira (12), na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE/BA), em Salvador. A data de lançamento não foi informada, mas deverá acontecer ainda neste mês. O fomentos dos projetos acontecerá através da Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM).

“Mulheres que possuem um meio de comunicação, como um blog, e não conseguem transformar isso em produto e economia criativa, terão voz através desse edital. Nós queremos que ele seja de longo prazo, com perspectivas de três anos, pelo menos”, explicou Aldinha Sena, chefe de gabinete da pasta Aldinha Sena. "Nós vamos poder potencializar a força das mulheres comunicadoras para que elas façam seus produtos terem vida", completou.

Para celebrar o anúncio do projeto, foi realizado um evento com a participação da autora Conceição Evaristo, eleita imortal da Academia Mineira de Letras. Durante sua palestra, Evaristo falou sobre a potência da comunicação e como ela pode ajudar no combate das desigualdades raciais e de gênero.