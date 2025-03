APURAÇÃO

Secretaria vai investigar morte de pastora em UPA de Salvador

Família diz que paciente aguardou mais de 3 horas passando mal e sem conseguir respirar

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador abriu uma investigação para apurar a morte da pastora Adnailda Souza Santos, de 42 anos, que faleceu na noite de terça-feira (11), quando aguardava atendimento no Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, mais conhecido como UPA do Pau Miúdo. O caso ganhou repercussão após o marido da vítima, Sidnei Monteiro de Jesus, compartilhar um vídeo em que ela aparece esperando em frente a um consultório da unidade. >

Para a TV Bahia, a família informou que Adnailda passou o dia se sentindo mal. Ela procurou atendimento ao meio dia, com sintoma de falta de ar - a pastora era asmática. Ela foi atendida e liberada às 16h, com prescrição para medicamentos. Ainda passando mal e com dificuldade para respirar, ela voltou à UPA às 17h. Três horas depois, ela ainda aguardava para ser atendida, denunciou a família. Foi quando ela colapsou. Médicos prestaram socorro, mas a pastora não sobreviveu. Não há confirmação sobre a causa da morte da paciente. >