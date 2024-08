ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sede do abrigo D. Pedro II vai mudar de Piatã para o Garcia

Idosos conheceram a nova estrutura nesta sexta (9)

Gil Santos

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 12:41

Nova sede do abrigo na Av. Leovigildo Figueiras, nº 270 Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Idosos do abrigo Dom Pedro II visitaram, nesta sexta-feira (9), a nova sede da instituição, no bairro do Garcia, em Salvador. Atualmente, eles estão abrigados em Piatã. O novo prédio tem mais espaço e áreas adaptadas para as limitações desse público. A previsão é de que a inauguração ocorra em 90 dias. O secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, contou que há uma novidade: o local vai receber também pessoas que precisam de acolhimento temporário.

“Essa será uma unidade mista. Ela vai contemplar tanto a longa permanência, para aqueles idosos que não têm mais vínculo com familiares e moram aqui permanentemente, como aqueles que têm vínculo com a família. Através do Centro Dia, eles virão passar o dia aqui, farão as refeições e terão atividades de recreação e socialização, e ao final do dia retornarão para a residência”, explicou o secretário.

São 60 pessoas abrigadas em Piatã, mas o número de vagas será ampliado para 75 no Garcia. Alguns quartos já estão prontos. O Centro Dia terá demanda aberta, basta chegar e participar das atividades. Os idosos chegaram em um micro-ônibus, que estacionou ao lado de uma van, ambos adaptados e comprados pelo Município.

Os veículos serão usados para apoiar as políticas públicas voltadas às pessoas idosas. Na prática, quando uma instituição de trabalha com esse público precisar de ajuda para levar os idosos para fazer atividades recreativas e de lazer fora da instituição, por exemplo, esses carros estarão à disposição. As ações fazem parte do programa Vida Nova 60+, responsável pelas ações pensadas para esse público.

“O programa Vida Nova 60+ busca olhar a pessoa idosa em sua integralidade, ou seja, as ações desenvolvidas são multidimensionais, que vão desde o suporte psicológico, físico e social, até o acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando bem-estar e segurança”, afirma o secretário.

Júnior Magalhães (camisa azul) na capela do abrigo Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Depois de desembarcar do micro-ônibus, os idosos assistiram a uma benção religiosa e conheceram o novo prédio. O cronograma tinha também uma apresentação sobre o Programa Maior Cuidado (PMC), que oferece cuidados socioassistenciais e de saúde para idosos dependentes e semidependentes em situação de vulnerabilidade social. Eloísa Portela, 89 anos, mora no abrigo.

“Eu gosto muito. É como se fosse minha casa. Eu não tenho mais ninguém e aqui eu sou cuidada, não sou maltratada, então, eu gosto muito. Não estou puxando o saco, estou falando a verdade”, disse, provocando gargalhadas.