Segunda edição da Expo Carnaval Brasil agita Salvador a partir desta sexta

Expo Carnaval Brasil. Crédito: Divulgação

A segunda edição da Expo Carnaval Brasil será realizada a partir desta sexta-feira (24) até o domingo (26), no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. O evento será um encontro da cultura brasileira, com oportunidades de negócios para empreendedores locais e internacionais e, ao mesmo tempo, um espaço para a discussão de questões importantes relacionadas ao Carnaval, cultura, arte e turismo. Os ingressos para participar da programação podem ser adquiridos de forma gratuita por meio do site www.reserva.expocarnavalbrazil.com.br.

O credenciamento para participação do evento será realizado das 8h às 9h. Também no horário das 8h50 às 9h, haverá uma manifestação cultural no palco. Já a abertura oficial do evento, ocorrerá às 9h, com a presença de autoridades municipais. A programação seguirá com painéis no turno matutino, vespertino e noturno. O primeiro deles, “As Cidades e o Fortalecimento do Carnaval Brasileiro”, terá a participação de representantes das pastas de cultura e turismo de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Recife (PE).

Na sexta (24) e sábado (25), os principais nomes ligados ao universo do Carnaval do país irão conversar e debater sobre diversos temas no palco do Carnaval Academy, no CCS. No local serão realizados painéis, palestras, apresentação de propostas e de novidades para o setor e manifestações culturais dos principais carnavais do país. Na sexta-feira, das 14h15 às 15h, o painel “Protagonismo Negro no Carnaval do Brasil” reunirá o designer e diretor artístico do Cortejo Afro, Alberto Pita; o dançarino e coreógrafo do Balé Folclórico da Bahia, Zebrinha; o criador dos Bonecos de Olinda, Silvio Botelho; e a jornalista, colunista e pesquisadora do Carnaval negro da Bahia, Wanda Chase, como mediadora, para falar sobre a influência afro-brasileira no Carnaval do país.

Outro painel aguardado para o primeiro dia é “O Poder Transformador da Economia Criativa”, com a presença do cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista e artista visual Carlinhos Brown; do titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho; da diretora da Cufa França e da Expo Favela Innovation Paris, Karina Tavares; e mediação do diretor de teatro e presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro.

Já no domingo (26), a celebração acontece pelas ruas do Centro Histórico, onde irão desfilar os Bonecos de Olinda (Pernambuco); o Boi Caprichoso de Parintins (interior do Amazonas); representantes das escolas de samba vencedoras do desfile de 2023, Mocidade Alegre (São Paulo) e Imperatriz Leopoldinense (Rio de Janeiro); o Grupo Flor do Campo (Cuiabá); a Orquestra de Frevo (Recife-Pernambuco); os blocos baianos Malê Debalê, Filhos de Gandhy e Cortejo Afro, assim como atrações-surpresa.

Para encerrar o show, Carlinhos Brown, Xanddy Harmonia e Bailinho de Quinta se apresentam no domingo (25), a partir das 20h, na Arena de Shows, no Centro de Convenções. Os ingressos para esse show são pagos e podem ser adquiridos pelo Sympla. Assinantes do Correio têm desconto de 40% na compra dos ingressos.