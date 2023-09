Segundo tremor de terra é registrado em Jaguarari

Nesta segunda-feira (21), as estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN registraram um tremor de terra na região do município de Jaguarari, no centro-norte baiano. Este é o segundo evento sísmico que ocorre na cidade nesta semana.



A magnitude preliminar do evento sísmico foi calculada em 1.7 mR. Até o momento desta publicação, não há informações de moradores que tenham sentido ou ouvido o tremor.