Seguradoras podem cancelar meu plano de saúde? Vejas as principais dúvidas

A Agência Nacional de Saúde Suplementar regula apenas o índice de reajuste anual dos planos individuais e familiares. No caso dos coletivos empresariais e por adesão, cada operadora faz suas contas e aplica os ajustes que lhe bem entender. As empresas precisam informar seus reajustes à ANS, mas não há regulamentação.

O índice de reajuste autorizado pela ANS é aplicado a partir do mês de aniversário de cada contrato. Para os contratos com data de aniversário em maio e junho, a cobrança deverá ser iniciada em julho ou, no máximo, em agosto, retroagindo até o mês de aniversário do contrato.